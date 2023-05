Calciomercato Milan, non solo Loftus-Cheek e Kamada: spunta un’alternativa per il centrocampo rossonero. Le novità

Tra le priorità di mercato in casa Milan c’è sicuramente quella di rinforzare il centrocampo regalando a Pioli almeno un nuovo innesto. Le priorità sono Loftus-Cheek e Kamada, ma non si tratta delle uniche opzioni.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, se queste due piste dovessero complicarsi i rossoneri potrebbero puntare Seko Fofana, ex giocatore dell’Udinese oggi in forza al Lens in Francia.