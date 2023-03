Calciomercato Milan, Leao: il Manchester City è dietro l’angolo. Insieme al Chelsea punta il portoghese, la cui volontà non è ancora chiara

Il Manchester City è l’altra squadra, insieme al Chelsea, che ha mostrato un serio interesse per il giocatore del Milan Rafael Leao.

Come scrive calciomercato.com, è uno dei nomi per il mercato estivo di Pep Guardiola. Intanto, rimane il rischio che il portoghese se ne possa andare via a zero: rischio che il Milan vuole scongiurare.