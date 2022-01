Calciomercato Milan, le ultime sul fronte Bailly

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli uomini di mercato del Milan continuano a lavorare sul fronte difesa, nella lista dei desideri compare sempre il centrale dello United, Eric Bailly. Da questo punto di vista, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport:

«Sotto questo profilo non sono stati accantonati i discorsi fatti con il Manchester United con Bailly, ancora in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. I tempi sono strettissimi, e tutto è fatalmente complicato. Tuttavia Maldini e Massara si stanno tenendo pronti, così come sono sempre vive le trattative per alcuni giovani talenti monitorati in questi mesi in giro per l’Europa».