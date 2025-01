Calciomercato Milan, la novità su Kolo Muani fa sognare i tifosi! L’attaccante ha una preferenza chiara, beffato il top club

Calciomercato Milan, spunta la novità su Kolo Muani: se il PSG aprisse al prestito l’attaccante preferirebbe i rossoneri alla Juve

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il calciomercato Milan continua ad insistere per Kolo Muani.

Kolo Muani: Juve e Milan monitorano la situazione, al momento il Psg non scende dalla richiesta di 60M. Se ne riparlerà a fine mese se il Psg aprirà al prestito. Probabilmente se lui potesse scegliere punterebbe sul Milan, avendo incrociato al Nantes Conceiçao.