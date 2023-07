Calciomercato Milan, Kamada aspetta ancora i rossoneri

Calciomercato Milan, Daichi Kamada vuole aspettare ancora i rossoneri: il giapponese ha da tempo un accordo col Diavolo

Daichi Kamada resta in orbita calciomercato Milan. Il giapponese, che ha da tempo un accordo con i rossoneri per un quadriennale a 3 milioni di euro netti a stagione, è stato messo in standby dal club.

Il primo obiettivo, che dopo Loftus-Cheek andrebbe ad occupare il secondo posto da extracomunitario, è Chukwueze. Nel caso in cui però l’affare col Villarreal non dovesse decollare il Milan sarebbe pronto a contrattualizzare Kamada. Che, dal canto suo, aspetta ancora il Diavolo.