Calciomercato Milan, non solo i rossoneri su Lewandowski: occhio alla Juventus! La situazione. Segui le ultimissime

Il futuro di Robert Lewandowski sta diventando il vero tormentone di fine stagione. Il destino del bomber ex Bayern Monaco potrebbe clamorosamente incrociarsi con la Serie A. Sulle sue tracce, infatti, si sono mossi con decisione il Milan e la Juventus, entrambe a caccia di un nuovo leader offensivo capace di garantire una pioggia di gol per la prossima annata.

L’intrigo Barcellona e l’ombra della MLS

Attualmente, la situazione in Catalogna è complessa. I blaugrana avrebbero proposto a Lewandowski un rinnovo contrattuale a cifre drasticamente ridotte rispetto ai 20 milioni di euro netti a stagione percepiti oggi. Questa spending review forzata apre spiragli per altre società, a partire dai Chicago Fire. Il club americano sarebbe pronto a pareggiare l’attuale faraonico stipendio pur di portare la stella polacca nel campionato statunitense.

Le mosse dei rossoneri e della Vecchia Signora

Tuttavia, il fascino del calcio europeo esercita ancora una forte attrazione sul giocatore. Il Diavolo sta valutando il colpo ad effetto. Il DS Igli Tare ha già messo nel mirino il polacco per rinforzare il reparto avanzato.

Anche la Juventus resta alla finestra, ma per entrambi i club italiani la condizione è una sola: Lewandowski deve arrivare “in saldo”. L’operazione è fattibile esclusivamente se il calciatore accetterà di ridursi drasticamente l’ingaggio, scendendo a una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro annui.

Un colpo da Champions per Allegri

Per il Milan, l’inserimento di un profilo come quello di Robert Lewandowski rappresenterebbe il tassello definitivo nel mosaico di Allegri. L’allenatore toscano accoglierebbe a braccia aperte un centravanti di peso internazionale. Resta da capire se la volontà del calciatore di restare nel calcio che conta supererà le lusinghe economiche della MLS o se il DS rossonero Tare riuscirà a piazzare il colpo di mercato.