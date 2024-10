Calciomercato Milan, la Juventus osserva Theo Hernandez: cosa c’è di vero dietro questa voce

Calciomercato Milan, Theo Hernandez osservato speciale della Juventus. Cosa c’è di vero dietro queste voci sul francese

Theo Hernandez sta vivendo un inizio di stagione davvero complicato. L’ultima partita contro la Fiorentina, infatti, ha testimoniato la sua attuale fragilità soprattutto sotto il piano psicologico.

Il terzino, attualmente, ha il contratto in scadenza con il Milan nel 2026. Come riportato da SportMediaset la Juventus starebbe monitorando la questione da spettatrice interessata. Il francese, comunque, ha dimostrato in più occasioni di essere fortemente legato ai colori rossoneri, così come confermato recentemente dal suo procuratore. La sua volontà principale, dunque, rimane quella di continuare la sua avventura a Milano.