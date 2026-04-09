Calciomercato Milan, occhi su Rowe del Bologna! L’esterno entra in orbita dei rossoneri. L’ipotesi per cambiare modulo, ma occhio al passato con Rabiot

Rowe, esterno classe 2003 del Bologna, si sta mettendo in evidenza grazie a prestazioni sempre più convincenti in Serie A e in Europa League e secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui in vista del calciomercato estivo.

La sua duttilità, che gli permette di ricoprire più zone sulle fasce, lo rendono particolarmente interessante per i rossoneri, che cercano alternative valide nel reparto offensivo e non solo, con la possibilità di variare modulo e abbandonare il 3-5-2 adottato quest’anno.

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Acquistato dal Bologna nell’agosto 2025 dal Marsiglia con un’operazione da circa 19,5 milioni di euro (inclusi bonus), con il 10% sulla futura rivendita, il club emiliano crede fortemente nel suo potenziale e non sembra intenzionato a cederlo facilmente tanto da valutarlo, al momento, almeno 25 milioni di euro, cifra destinata a salire.

Nonostante le difficoltà legate alla trattativa, il Milan resta vigile, seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. I rossoneri potrebbero cercare di anticipare la concorrenza e muoversi con tempismo puntando anche sulla possibilità, per il giocatore, di giocare in Champions League con i rossoneri.

C’è però un curioso retroscena sul passaggio di Rowe al Bologna e non solo. Il giocatore, infatti, è tra i principali motivi del passaggio di Rabiot al Milan, a seguito della rissa in spogliatoio che li vedeva coinvolti ai tempi del Marsiglia in estate. Entrambi finiti fuori rosa sono poi arrivati in Italia e ora possono tornare compagni di spogliatoio, proprio sotto la guida di Allegri.