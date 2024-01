Calciomercato Milan: intrigo Colombo, la volontà di Monza e giocatore

La situazione che lega il calciomercato Milan e Colombo è un vero intrigo. Cosa sta succedendo e la volontà di Monza e giocatore

Sono giorni frenetici per il futuro che lega Colombo al calciomercato Milan. Si è parlato del suo possibile inserimento nella trattativa per portare Buongiorno in rossonero. Da questo punto di vista, come riportato da Nicolò Schira, il giocatore piace al Torino ma anche al Genoa.

Galliani però vorrebbe trattenerlo al Monza ma allo stesso tempo il giocatore chiede di giocare di più.