Milan-Taremi, pista viva: cosa filtra dal Portogallo

Calciomercato Milan, resta vivo l’interesse per Taremi del Porto: sul calciatore c’è la concorrenza di Inter e soprattutto Tottenham

Come riferito dal giornalista Pedro Sepulveda, Mehdi Taremi resta un obiettivo caldo del calciomercato Milan.

Sul calciatore ci sono anche l’Inter e soprattutto il Tottenham, col club inglese che sembra essere quello in pole per assicurarsi l’iraniano. Il Porto chiede 30 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2024.