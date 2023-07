Berge Milan: il giocatore piace, ma non c’è ancora una trattativa. La situazione sul centrocampista seguito già nel 2021/22

Il Milan continua la sue ricerce per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e per offrire diverse alternative a Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore è stato proposto Sander Berge dello Sheffield United. Il calciatore era stato già seguito nel 2021/22, ma non se ne fece nulla. Il giocatore piace, ma non è stata ancora intavolata una trattativa.