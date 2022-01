Calciomercato Milan: interessa un giocatore del Tottenham

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, tra i difensori visionati dal Milan c’è anche un giocatore del Tottenham, ecco chi

Si tratta di Joseph Tanganga. Il centrale del Tottenham, non schierato eccessivamente in questa prima parte di stagione, potrebbe partire in prestito e rientra nei diktat del progetto rossonero.