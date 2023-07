Calciomercato Milan: Hojlund e Koopmeiners? Gasperini spiega la situazione legata alle cessioni e agli acquisti

Gian Piero Gasperini ha spiegato in conferenza stampa la situazione legata al calciomercato e l’interesse del Milan per Hojlund e Koopmeiners. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

«E’ molto complicato questo mercato che condiziona, soprattutto analizzando le date: tra scadenza e qualche toppo sulla preparazione. Attualmente non ci sono movimenti, bisogna anche aspettare. In attacco fai sempre la differenza, senza nulla togliere agli altri ruoli però tende a pesare di più. Davanti siamo in tanti, però se arrivano delle possibilità è giusto sfruttarla. Nonostante ciò è impossibile fare delle tempistiche: tutti sparano alto da una parte e dall’altra. Quello che si legge è il 10%: non serve a niente porre queste date per quanto riguarda il calciomercato, attualmente si sta parlando di ciò e non invece di preparazione. E’ un tema molto complicato, per esempio Hojlund è stato preso all’ultimo. In difesa bisogna valutare anche per un sesto difensore».

