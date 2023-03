Interesse dei Milan per Umtiti in caso di rescissione con il Barcellona: ecco i dettagli

Come riportato da Sport, arrivano conferme di un interesse di Inter e Milan per Samuel Umtiti nel caso in cui rescindesse con il Barcellona.

Il difensore francese è in prestito al Lecce e si è finalmente rilanciato in questa stagione in Serie A.