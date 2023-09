Calciomercato Milan, l’Inter pensa ad un ex rossonero a parametro zero: ecco chi è

Le squadre cominciano a muoversi sul calciomercato in ottica futura, non solo il Milan: l’Inter pensa ad un ex rossonero in difesa

Si muove qualcosa per il calciomercato Milan e non soltanto. Alcune squadre provano a portarsi in vantaggio sui giocatori che si libereranno in scadenza di contratto il prossimo anno. tra di esse c’è l’Inter che avrebbe puntato un ex rossonero per la propria difesa.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero intenzione di ingaggiare Tiago Djalo a parametro zero. In realtà Ausilio e Marotta avevano provato ad ingaggiare il calciatore mesi fa, chiudendo virtualmente l’accordo con Lille, salvo poi doverci rinunciare a causa dell’infortunio al ginocchio subito dal giocatore.