Calciomercato, Milan e Inter vogliono l’azzurro: ecco i nomi! Dall’attacco con Retegui alla difesa con Scalvini, alcuni possibili derby

Milan e Inter sono concentrate sul campionato, ma un occhio deve essere dato anche al mercato: le due milanesi cercano giovani talenti, giocatori che siano anche di nazionalità italiana.

La lista è già folta e qualche derby di calciomercato non mancherebbe. Coinvolta anche altre squadre in questo discorso, i nomi sono quelli di: Tommaso Baldanzi, Davide Frattesi e Nicolò Zaniolo per il centrocampo; Mateo Retegui e Gianluca Scamacca per l’attacco; Giorgi Scalvini per la difesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.