Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Balogun. L’attaccante piace anche all’Inter accende il derby sui social

In tempi social anche una foto può essere un indizio di mercato. Il messaggio di Balogun accende il derby tra Milan e Inter.

Il centravanti dell’Arsenal ha voluto mandare il proprio in bocca al lupo all’ex Valencia Musah, diventato ieri un giocatore rossonero in via ufficiale: “Congratulazioni fratello”, scrive in una storia sul proprio profilo Instagram, condividendo un reel pubblicato dal club rossonero. Un indizio di mercato o una semplice storia di congratulazioni verso un compagno di Nazionale?