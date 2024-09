Calciomercato Milan, notizia CHOC! Si RIAPRE la pista, i tifosi STENTANO a crederci

Calciomercato Milan, novità a sorpresa su Adrien Rabiot: il centrocampista francese può tornare alla Juve? Le ultime

Avrà sorpreso qualcuno la domanda sul possibile ritorno di Rabiot, seguito anche dal calciomercato Milan, alla Juve. Sicuramente non Thiago Motta che, con la sua solita sicurezza, ha di fatto chiuso le porte al ritorno del francese, attualmente ancora svincolato e in cerca di una nuova squadra.

Conferme su questa linea anche da parte della Gazzetta dello Sport, che svela come da parte del club non ci sia alcun rimpianto per come è finita con il giocatore. Ciò che è sicuro è che il futuro, in un modo o nell’altro, non sarà comunque a Torino.