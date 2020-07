Calciomercato Milan: il like di Szoboszlai che fa sognare i tifosi

Il calciatore ungherese ha messo un like ad un post su Instagram relativo al successo del Milan di ieri sera contro la Lazio

Ormai, con l’avvento dei social, qualsiasi cosa viene controllata e tenuta sotto osservazione, al punto che anche un ‘innocuo’ like può essere considerato come un indizio di mercato.

In questo caso il protagonista è Dominik Szoboszlai, giocatore da tempo accostato al Milan che ha messo un like ad un post su Instagram che raffigurava il successo rossonero di ieri sera in casa della Lazio. Peraltro non è nemmeno la prima volta che Szoboszlai mette un like ad un post relativo ad un successo del Milan. Era già successo in occasione del post di Rafael Leao dopo il successo a Lecce del 22 giugno. E i tifosi sperano che due indizi facciano una prova…