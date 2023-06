Mercato Milan, le manovre in attacco di Moncada: i dettagli

Mercato Milan, le manovre in attacco di Moncada: spuntano i nomi di Thuram e Okafor. Ecco le ultime e i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le idee non mancano di certo in casa Milan con Geoffrey Moncada e la sua squadra al lavoro per rinforzare il reparto offensivo.

L’idea è portare Marcus Thuram in rossonero e su di lui c’è forte il Psg, mentre l’Inter è defilata. Inoltre, è ritornato in voga anche il nome di Okafor.