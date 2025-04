Calciomercato Milan, per la porta spunta Provedel! Può arrivare con lui, clamoroso intreccio

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano anche a Ivan Provedel per la porta della prossima stagione in caso di addio con Maignan

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan non vuole farsi impreparato nel caso in cui non giungesse al rinnovo di contratto con Mike Maignan, portiere francese attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Tra i tanti nomi accostati al club rossonero è spuntato quello di Ivan Provedel. L’attuale estremo difensore della Lazio piace e potrebbe arrivare a Milanello con Sarri, candidato autorevole alla panchina rossonera della prossima stagione.