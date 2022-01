ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: idea Bernardeschi a parametro zero. I rossoneri pensano al centrocampista della Juve

Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset sia il Milan sia l’Inter avrebbe acceso i fari su Federico Bernardeschi.

Così come Dybala e Cuadrado, anche lui è in scadenza di contratto con il club bianconero. Dopo stagioni in chiaroscuro, in questi mesi di gestione Allegri Bernardeschi ha ritrovato continuità di rendimento.