Calciomercato Milan, i nomi per l’attacco: Scamacca il primo della lista

Calciomercato Milan, i nomi per l’attacco dei rossoneri per gennaio: Gianluca Scamacca è il primo della lista ma il sogno è un altro

Il calciomercato è alle porte e il Milan sa di non poter permettersi un giro a vuoto dopo l’ottimo inizio di stagione vissuto sotto la guida di Pioli. Le criticità della rosa, evidenziate dai colloqui tra dirigenza e tecnico, sono chiare ma si potrebbero riscontrare in ogni reparto, tuttavia è in difesa e in attacco che i rossoneri potrebbero muoversi a partire dai primi giorni del 2021.

VICE-IBRA – Zlatan Ibrahimovic in questo avvio di stagione ha saltato già 13 gare, un dato che preoccupa non poco la dirigenza rossonera che nelle ultime ore ha riallacciato i rapporti con l’entourage di Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Under 21 azzurra è di proprietà del Sassuolo ma sta giocando in prestito al Genoa e proprio al Grifone i rossoneri starebbero pensando di girare con la medesima formula il giovane prodotto del vivaio Lorenzo Colombo. Decisamente più ostiche invece la piste che potrebbe portare a Arkadiusz Milik e Luka Jovic, due operazioni dai costi decisamente eccessivi.