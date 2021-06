Calciomercato Milan: Hauge è la chiave per arrivare ad un obiettivo

Hauge può essere la chiave decisiva per giungere a De Paul. Il norvegese potrebbe partire verso Udine per una cifra intorno…

In attesa di capire meglio il futuro di Hakan Calhanoglu, il Milan si è già mosso per sostituire (in caso di necessità) il turco. Come riporta il Quotidiano Sportivo i rossoneri vorrebbero De Paul e sarebbero pronti a cedere un giocatore.

Si tratta di Jens Petter Hauge: il norvegese ha trovato poco spazio tra le file di Stefano Pioli e potrebbe andare a giocare altrove per aver maggior continuità. L’Udinese è molto interessata. Il valore economico di De Paul si aggirerebbe sui 40 milioni. L’ex Bodo Glimt verrebbe valutato 12 milioni di euro.