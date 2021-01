Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata sulle trattative

Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata. Tutto sulla difesa, da domani si lavorerà anche sull’attaccante

Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata. Paolo Maldini e Frederic Massara al lavoro per rafforzare la rosa

SIMAKAN O KABAK – Sembra ormai un corsa a due per la difesa. Maldini è vicinissimo a Simakan, il piano B porta a Kabak. Al momento Rudiger non è in cima alla lista, mentre il Verona ha già rifiutato l’offerta per Lovato. Per il difensore veronese se ne potrebbe parlare in vista di giugno.

CALHANOGLU – Il divario con Calhanoglu non sembra incolmabile e c’è la sensazione che il turco, ottenuto un aumento dell’ingaggio, scenda a compromessi. Il Milan offre 3.5, Calha ne chiede 5. Nei prossimi giorni si potrebbe chiudere a 4.

ATTACCANTE – Negli ultimi giorni Maldini si è concentrato soprattutto sul difensore. Per l’attaccante i dialoghi ricominceranno domani: si farà un’altra chiamata al Celtic per aprire una trattativa per Edouard.

I NOMI SUL TACCUINO ROSSONERO

Difesa: Simakan, Lovato, Rudiger, Kabak

Centrocampo: Soumaré, Gomez

Attacco: Jovic, Scamacca, Edouard, Thauvin

SITUAZIONE RINNOVI

Alta priorità: G. Donnarumma, Calhanoglu

Media priorità: Kessie, Romagnoli, Ibrahimovic

Verso lo svincolo: Musacchio, A. Donnarumma