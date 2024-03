Calciomercato Milan, per un Giroud che parte... Furlani ha DUE attaccanti da prendere! Cambia la strategia del club NOVITÀ

Calciomercato Milan, per un Giroud che parte… Furlani ha DUE attaccanti da prendere! Come cambia la strategia in vista della prossima sessione

Sono ore di riflessione per Giroud che dovrà decidere se accettare o meno la proposta dei Los Angeles FC. In caso di partenza del francese cambierebbe, ovviamente, la strategia del calciomercato Milan a livello di attaccanti.

Come riportato da Daniele Longo, in caso di partenza del bomber francese, Furlani dovrebbe portare a Milano almeno due attaccanti di livello. In caso di permanenza della punta rossonera il club cercherebbe un profilo da affiancare al numero 9 come, per esempio, Zirkzee.