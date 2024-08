Calciomercato Milan: il Genoa ha SCELTO il sostituto di Retegui, è un ex OBIETTIVO dei rossoneri

Il Genoa piazza un colpo in entrata: scelto il sostituto di Retegui, è un ex obiettivo del calciomercato Milan

Il Genoa di Alberto Gilardino sta chiudendo per il ritorno di Andrea Pinamonti. L’attaccante italiano si trasferirà nella squadra ligure con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a quota 14 milioni.

Come riportato da Gianluca di Marzio per l’ex obiettivo del calciomercato Milan si tratta di un ritorno al passato. Sono 34 le presenze di Pinamonti con il Genoa nella stagione 2019-2020 tra Serie A e Coppa Italia, con 7 gol messi a referto.