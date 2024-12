Calciomercato Milan Futuro, doppio obiettivo per gennaio: cosa filtra. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera di Serie C

Il Milan Futuro non ha iniziato l’avventura in Serie C nel migliore dei modi. Il diciottesimo posto in classifica espone la squadra a rischio retrocessione, cosa che la società vorrebbe evitare a tutti i costi.

Come riportato da Longo, nel mercato di gennaio, potrebbe arrivare Momo Zoma (7 gol e 4 assist con l’Albinoleffe) e, secondo Matteo Moretto, anche Giuliano Laezza, difensore centrale del Vicenza.