Calciomercato Milan, COLPO del Diavolo! TUTTO FATTO per il nuovo difensore: i DETTAGLI sul nuovo acquisto

Il Milan Futuro batte un nuovo colpo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto è fatta per il difensore centrale Damir Zukic, classe 2004 che arriva dal ND Primorje.

Sloveno con già qualche esperienza nella prima squadra, il calciomercato Milan acquista un nuovo talento molto promettente che giocherà inizialmente in Serie C con la speranza di vederlo anche in prima squadra a testimonianza di un progetto che funziona.