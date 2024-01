Calciomercato Milan, due le opzioni sul tavolo per Romero. Le ultime sul futuro dell’argentino

Calciomercato Milan, Luka Romero sta sciogliendo le riserve: opzione Boca Juniors più fredda, in corsa l’Almeria

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Luka Romero, calciatore in uscita in prestito nell’attuale calciomercato Milan, sta valutando tutte le opzioni prima di prendere una decisione sul proprio futuro.

La pista Boca Juniors si sta raffreddando mentre resiste l’ipotesi Almeria anche se non c’è ancora accordo tra le parti.