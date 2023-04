Calciomercato Milan, deciso il futuro di Florenzi: la situazione

Calciomercato Milan, Alessandro Florenzi resterà in rossonero anche nella prossima stagione: intatta la fiducia di Maldini e Massara

Nonostante una stagione sfortunatissima, col grave infortunio di fine agosto che l’ha tenuto in infermeria fino a fine febbraio, in casa Milan nessuno ha dubbi sul futuro di Alessandro Florenzi.

Con un contratto in scadenza nel 2025 e la fiducia intatta di Maldini e Massara, il terzino ex Roma rimarrà in rossonero. Lo riporta gazzetta.it.