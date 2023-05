Morata Milan: le ultime indiscrezioni sul futuro dello spagnolo e le possibilità di rimanere all’Atletico o di partire

Secondo quanto riportato da Relevo, c’è più possibilità per Alvaro Morata di restare all’Atlético Madrid che per lui di andarsene.

Le parti stanno negoziando il rinnovo e c’è ottimismo. In Italia, soprattutto Milan e Juventus, non hanno ancora fatto nessuna mossa per lui.