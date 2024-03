Calciomercato Milan, troppi gol subiti? Furlani e Moncada corrono ai ripari: ecco i NOMI per l’estate. Le ultime sui rossoneri

Nonostante un 2024 davvero straordinario a livello di risultati, il Milan continua a subire gol. Per questo motivo Moncada, Furlani e D’Ottavio sono al lavoro per trovare quei giocatori che potrebbero ridurre il problema legato ai gol subiti.

Come riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan sta cercando un centrocampista difensivo: in questo reparto sono due i nomi più in voga ovvero quelli di Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco, e di Ibrahima Sissoko, centrocampista classe 1997 dello Strasburgo. In difesa invece sono molti i nomi a partire da Lacroix ma anche quello di Buongiorno, Brassier e Anselmino.