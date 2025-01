Calciomercato Milan, Furlani lo avvisa! Confronto e scenario chiaro: corre questo rischio

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha avvisato Noah Okafor: lo svizzero rischia di finire fuori dalla lista campionato

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è stato molto chiaro con Noah Okafor:

PAROLE – «Il Milan ha dato mandato agli agenti di Okafor di trovare una destinazione all’estero con un focus sopratutto in Germania. Furlani ne ha parlato anche con Galliani per il Monza ma Noah non è convinto della destinazione. Una pista portava anche al Como che però sembra orientato su altri obiettivi. Per Okafor il momento no rischia di trasmutarsi in una decisione, da parte del club rossonero, penalizzante. Il Milan accoglierà domani Walker ed é Okafor l’indiziato a fargli posto in lista, cessione o meno. Ecco perché i prossimi giorni diventano cruciali per lo svizzero che dovrà trovarsi una nuova sistemazione».