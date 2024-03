Calciomercato Milan, Furlani farà all-in sull’attaccante: tutti i NOMI per il reparto offensivo dei rossoneri per il prossimo anno

Gli uomini del calciomercato Milan sono già a lavoro per programmare la prossima stagione- Nella sessione estiva la priorità sarà quella di investire su un attaccante. La conferma arriva anche dal giornalista Paolo Paganini, intervistato in esclusiva da noi di Milannews24.com.

PAROLE – «Al 90% credo che Giroud voglia fare l’esperienza negli Stati Uniti e allora in quel caso il Milan avrà bisogno di una prima punta molto forte. Dipenderà tanto da chi farà il mercato insieme a Ibrahimovic. Ci sono Sesko, David ma la priorità, secondo me, verrà data a calciatori che conoscono il campionato italiano come Zirkzee. Molti se lo dimenticano ma sull’attaccante del Bologna, c’è un diritto di prelazione da parte del Bayern e quindi i bavaresi sono in pole position rispetto a tutte le altre squadre. Zirkzee piace sia al Milan ma anche ad altre squadre italiane e straniere. Le alternative ci sono e il Milan le aveva già seguite nell’estate scorsa».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A PAOLO PAGANINI