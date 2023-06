Calciomercato Milan, aumenta in casa rossonera la fiducia per l’arrivo di Marcus Thuram: il giocatore orientato ad accettare

Come riportato da Sport Mediaset, aumenta in casa Milan la fiducia per arrivare a Marcus Thuram, attaccante svincolato cercato anche dal PSG.

I rossoneri hanno messo sul piatto un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione e garanzie tecniche decisamente importanti.