Il futuro di Valery Vigilucci è al Milan Femminile. La centrocampista accostata al Sassuolo dovrebbe restare in rossonero:

come riportato da TCF Maurizio Ganz ha elogiato la calciatrice per la sua professionalità e le ha ribadito che la tiene in grande considerazione.