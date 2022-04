Calciomercato Milan: contatti con l’Empoli per Colombo, su Bajrami..

Dopo l’anno in prestito alla Spal il futuro di Lorenzo Colombo potrebbe essere in Serie A ma non con la maglia del Milan

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter l’attaccante azzurro è un’idea concreta dell’ Empoli per rinforzare l’attacco nella prossima stagione, per rimpiazzare Pianmonti. Ci sono gia stati contatti tra le parti in cui si è parlato solo del rossonero e non di Bajrami, nome accostato al Milan in queste settimane