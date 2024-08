Calciomercato Milan: Emerson Royal mai così VICINO, cosa manca e le TEMPISTICHE

Il calciomercato Milan è pronto a mettere a segno il terzo colpo della sessione estiva. Emerson Royal mai così vicino

EMERSON ROYAL MILAN – «Nei prossimi giorni ci sarà la definizione della trattativa. Il Milan sta trovando l’accordo con il Tottenham, il giocatore non è mai stato così vicino come in queste ore. Una volta sistemati i dettagli legati ai bonus, l’affare verrà chiuso intorno ai 15-16 milioni complessivi»