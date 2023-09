Calciomercato Milan, TUTTA la verità su Wahi! Cosa è successo. Il francese risponde in merito alle voci di mercato

L’ex obiettivo del calciomercato Milan, Elye Wahi, ha parlato a L’Equipe delle voci di mercato di questa estate, tra Chelsea e Eintraicht Francoforte.

Di seguito le sue dichiarazioni: «Non volevo firmare per il Chelsea solo per il gusto di farlo, sono stato più vicino all’Eintrahct Francoforte. Ma poi la trattativa non è andata in porto perché avrei dovuto aspettare la cessione di Kolo Muani al PSG»