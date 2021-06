Calciomercato Milan: ecco tutte le possibili operazioni rossonere

Calciomercato Milan: il club rossonero, dopo gli addi di Donnarumma e Calhanoglu, vorrebbe rinforzarsi, ecco pronte…

Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu non avrebbero scomposto l’ambiente milanista. Paolo Maldini e Frederic Massara, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbero già al lavoro per rinforzare la rosa.

Il Milan sarebbe sulle tracce non solo di Ceballos ma anche di Isco, pronto a lasciare il Real Madrid almeno in prestito in questa sessione di mercato estiva, visto che vorrebbe giocare con maggior continuità.

Capitolo attaccanti: da definire il futuro di Rafael Leao (in caso di offerta importante potrebbe partire). Il Diavolo torna prepotentemente su Andrea Belotti, pronto a lasciare il Torino. Cairo, per non perderlo a parametro zero nel 2022, sarebbe disposto a cederlo già nelle prossime settimane ma chiederebbe non meno di 34 milioni di euro: cifra troppo onerosa sia per il Milan che per la Roma (interessata anch’essa al Gallo).