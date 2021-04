Calciomercato Milan: ecco quando firmerà il rinnovo Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora firmato il rinnovo del contratto, che lo legherà al club rossonero per un altro anno

Zlatan Ibrahimovic ha già trovato l’accordo con il Milan da diversi giorni per il rinnovo del contratto ma non ha ancora firmato. Il gigante svedese vuole chiudere in bellezza la carriera in rossonero.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Manchester Utd dovrebbe sigillare l’intesa tra oggi pomeriggio o domani sera dopo il match contro il Sassuolo di De Zerbi.