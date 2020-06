Calciomercato Milan: ecco la lista di Ralf Rangnick per l’attacco

Calciomercato Milan: Ralf Rangnick avrebbe già le idee chiare in vista della prossima stagione. Per l’attacco punta tutto su Jovic e…

Il nuovo Milan di Elliott sarebbe guidato da Ralf Rangnick. Il tedesco, dunque, sarebbe pronto a rilevare Stefano Pioli, appena si conclude questa stagione 2019/2020.

L’ex Schalke 04, stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe già in mente cosa chiedere alla società per rinforzare il reparto offensivo. Il primo indiziato sarebbe Luka Jovic del Real Madrid, scontento insieme al proprio agente per il modo in cui i Blancos lo hanno trattato sino a questo momento. Le Merengues hanno prelevato il serbo lo scorso anno per 60 milioni di euro. Il Milan difficilmente riuscirà a prenderlo a titolo definitivo ma esisterebbe una concreta possibilità di poterlo portare in rossonero con la formula del prestito.

In alternativa ci sarebbe Arkadiusz Milik del Napoli, per il quale De Laurentiis chiederebbe una cifra non inferiore a 40 milioni di euro e infine Boadu, talento dell’Az Alkmaar, valevole circa 20 milioni di euro, ricercato anche da diversi top club europei, ma ritenuto da Rangnick ancora troppo acerbo per vestire la maglia rossonera.