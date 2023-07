Calciomercato Milan, la rivelazione di Gravenberch sul futuro

Calciomercato Milan, Ryan Gravenberch, obiettivo dei rossoneri, ha chiarito quali sono le sue intenzioni per il futuro: le dichiarazioni

Come rivelato da Kicker, Ryan Gravenberch, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato così del proprio futuro:

Non voglio rivivere un anno così. Voglio solo giocare di più, preferibilmente al Bayern Monaco, altrimenti in un club dove gioco al 100%. Perché non voglio vivere di nuovo un anno come questo