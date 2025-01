Calciomercato Milan, Di Marzio spegne gli entusiasmi: «Per prendere lui i rossoneri possono fare solo una cosa»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha fatto il punto sul possibile arrivo di Santiago Gimenez in rossonero

Ospite a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «La voce in capitolo di Conceicao è alta perché la richiesta del centravanti parte da lui anche se è stata una presa di coscienza di tutti. Non è facile: il Milan ha puntato il messicano Gimenez ma il Feyenoord continua a fare muro. L’offerta del Milan è di 27-28 milioni, in Olanda sostengono che siano 20 più 7 di bonus: una cifra che non può far traballare il Feyenoord che non vuole vendere a gennaio. Il Milan deve alzare e anche di parecchio. Alternativa? Se c’è non ne siamo a conoscenza, il Milan vuole fare di tutto per prendere Gimenez. Gli altri sono giocatori diversi: Joao Felix, Orsolini».