Calciomercato Milan, Cardinale fa sognare i tifosi! Stanziato il super budget per quel colpo, CIFRE e DETTAGLI

Calciomercato Milan, Gerry Cardinale ha stanziato un super budget per l’acquisto dell’attaccante: cifre e dettagli

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com sul calciomercato Milan della prossima estate alla voce nuovo attaccante. Con la partenza ormai certa a parametro zero di Olivier Giroud, Gerry Cardinale ha stanziato un budget tra i 40 e i 50 milioni di euro per l’acquisto della punta.

Una cifra che coprirebbe interamente la spesa per profili come Sesko, David o Guirassy. Per quanto riguarda Zirkzee la sensazione è invece che servirebbe uno sforzo in più ma in quel caso il Milan è pronto a giocarsi la carta della contropartita tecnica (Saelemaekers il prescelto).