Calciomercato Milan, De Paul si allontana? Una big in pressing

Calciomercato Milan, Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Italia ma non in rossonero: forte pressing della Juve sul centrocampista

La Juve è pronta a fare sul serio per Rodrigo De Paul, accostato anche al calciomercato Milan, e già a dicembre incontrerà il suo entourage. Questa la promessa strappata ad Augustin Jimenez, che cura la procura dell’ex Udinese.

Come spiega poi Tuttosport, si dovrà convincere l’Atletico, che resta fermo sulla sua richiesta da 35 milioni di euro. Una cifra impensabile ora per le casse bianconere, con il club che potrebbe lavorare su un prestito con riscatto fissato in base a determinati obiettivi (leggasi qualificazione in Champions).