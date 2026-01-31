Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare chiude il colpo dal Bayern Monaco: accordo raggiunto, cifre e formula dell’operazione
Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la trattativa con il Bayern Monaco per l’arrivo di Dalpiaz: tutti i dettagli
Non solo grandi nomi e leader internazionali: il calciomercato del Milan continua a guardare con lungimiranza alla “linea verde”. Come riportato da Gazzetta.it, il club rossonero ha chiuso l’acquisto del giovane talento Elias Dalpiaz (classe 2008) dal Bayern Monaco.
Calciomercato Milan, l’identikit: un jolly difensivo per la Primavera
L’operazione condotta da Igli Tare e dagli scout rossoneri mira a inserire un elemento di altissima qualità nel vivaio, battendo la concorrenza di diversi club europei:
- La Formula: Il ragazzo arriva a Milano in prestito con diritto di riscatto. Una mossa strategica che permette al Milan di valutare il giocatore prima di un investimento definitivo, mentre il Bayern ha provato fino all’ultimo a inserire una clausola di riacquisto.
- Duttilità Tattica: Dalpiaz nasce come terzino sinistro dalla grande spinta (con caratteristiche che ricordano il primo Theo Hernández), ma la sua fisicità e intelligenza tattica gli permettono di agire con efficacia anche come difensore centrale, ruolo che ricopre stabilmente con le selezioni nazionali giovanili.
- Percorso di crescita: Il classe 2008 verrà aggregato inizialmente alla Primavera, ma con un occhio di riguardo per il progetto Milan Futuro di Massimo Oddo. La sua capacità di ricoprire più ruoli lo rende un profilo ideale per la crescita metodica nel sistema rossonero.
La strategia dei “Talenti in serie”
L’arrivo di Dalpiaz segue quello dell’altro 2008, Malick Cissé, ufficializzato poche ore fa. Il Milan sta costruendo un blocco difensivo giovanile di spessore mondiale, assicurandosi i migliori profili dai top club europei come il Bayern. In una giornata dominata dal rinnovo di Maignan e dal pressing per Mateta, l’innesto di Dalpiaz conferma che il Diavolo vuole essere padrone del proprio destino anche nel lungo periodo.