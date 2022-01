Calciomercato Milan, corsa con l’Atletico Madrid per il difensore centrale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan prosegue nella ricerca al difensore centrale: su uno degli obiettivi della dirigenza, però, piomba anche l’Atletico Madrid

Il Milan prosegue nella ricerca al difensore centrale: su uno degli obiettivi della dirigenza, però, piomba anche l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riporta AS, la squadra di Simeone starebbe puntando forte sul difensore di proprietà della Fiorentina, Nikola Milenkovic, in scadenza con il club viola nel 2023. Più volte, Milenkovic è stato accostato al Milan come occasione di mercato.