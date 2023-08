Mercato Milan, ecco le condizioni del Chelsea per il prestito di Lukaku

Calciomercato Milan, il Chelsea pone le condizioni per la cessione in prestito di Romelu Lukaku: i rossoneri ci pensano

Come riferito da Nicolò Schira, il Chelsea ha posto le condizioni per la cessione in prestito di Romelu Lukaku, obiettivo anche del calciomercato Milan.

I Blues vogliono 10-12 milioni di euro per il prestito e il pagamento dell’intero ingaggio annuale del centravanti. Novità sono attese nelle prossime ore.